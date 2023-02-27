Vergi affı çıktı mı, Meclis'e geldi mi? 2023 Vergi affı hangi borçları kapsıyor? 28 Şubat Borç yapılandırma son durum!
"Vergi affı ne zaman çıkacak?" sorusu gündemdekini yerini aldı. Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle Meclis'e ara verilmişti. TBMM'nin açılmasıyla birlikte vergi affı yeniden masaya yatırılacak. Vergi affı borç yapılandırmasının yasalaşması sonrası vatandaşların vergi dairelerine olan borçlarına yeniden düzenleme gelecek. Peki, vergi affı ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...
"Vergi affı yürürlüğe girdi mi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren meclis mesaiye yeniden başlıyor. Vatandaşlar "Vergi affı meclise geldi mi, borç yapılandırma çıktı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte vergi affı konusunda son durum...
VERGİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Vergi affı borç yapılandırmasının ertelenmesi veya iptal edilmesine ilişkin bir gündem maddesi bulunmuyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Meclis ilk olarak çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verildiği açıklanmıştı.
Sonrasında milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partiler ortak mutabakatı ile TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat tarihine kadar uzatıldı.
VERGİ AFFI HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Vergi affı düzenlemesinde en dikkat çeken konu başlıklarından birisi 2 bin liraya kadar olan borçların silinmesi oldu. Vergi borçlarının yanı sıra Genel Sağlık Sigortası primi borçları, tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenci kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını kapsıyor.
VERGİ BORÇLARI NASIL ÖDENECEK?
Meclis'ten geçerek yasalaşması beklenen düzenleme ile birlikte vergi borçlarına yapılandırma imkanı sağlanacak. Prim borcu olanlar SGK'ya başvuru yaparak bu borçların faizlerinin silinmesi talebinde bulunabilecek.
Borç ödeme işlemleri internet üzerinden gerçekleşecek. İsteyen vatandaşlar 48 aya kadar taksit imkanıyla borçlarını yapılandırabilecek. Dileyen vatandaşlar ise borçlarını tek seferde peşin olarak yatırabilecek. Düzenleme 31 Aralık 2022 yılı öncesindeki borçları kapsayacak.
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