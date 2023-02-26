Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan "deprem çadırı" tartışmalarına yanıt
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ahbap Derneği’ne verilen çadırlarla ilgili A Haber’e konuştu. Kınık, "Ahbap’tan aldığımız maliyetle vatandaşlarımıza çadırlar ürettik” dedi. Ayrıca Kınık, "Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir." ifadelerini kullandı.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ahbap Derneği'ne verilen çadırlarla ilgili A Haber'e konuştu.
"AFAD'A GÜNLÜK 1000 VE ÜZERİNDE TESLİMAT YAPILMAKTA"
Kınık şunları kaydetti:
"Afetin başladığı ilk dönemde biz 54 bin çadırı AFAD'da teslim ettik. Bize sipariş vermiş olduğu çadırlarımızdan da AFAD'da bu süre içerisinde de 20 bini aşkın teslimat yaptık. Hem öz kapasitemizi hem de diğer üretmiş olduğumuz AFAD'a teslim ettik ve etmeye devam ediyoruz. Günlük 1000 ve üzerinde teslimat yapılmakta."
"AHBAP'TAN ALDIĞIMIZ MALİYETLE VATANDAŞLARIMIZA ÇADIRLAR ÜRETTİK"
"Kızılay Çadır&Tekstil AŞ'ye başvuran AHBAP Derneği yurt dışı için üretmiş olduğumuz logosuz 2000 bin civarında 2 günlük kapasitemize talip olmuş ve arkadaşlar bunun AFAD'da teslim edileceği ve AFAD'ın kuracağı yerlere ifade edildiği için Ahbap Deneğimize arkadaşlarımızda çadırları maliyetine vermiş. Onlar da AFAD'ın göstermiş olduğu losyonlarda kurmuşlar veya dağıtmışlar. Biz de Ahbap'tan aldığımız bu maliyeti hammaddeye çevirip kumaşını vs. alıp tekrar vatandaşımıza KIZILAY'ımızın öz stoklarını doldurmak için plana aldık."
"YANLIŞ VE HAKSIZ BİR ALGI..."
"Şundan dolayı tepkinin ben arttığını düşünüyorum… Sanki 'KIZILAY'a vatandaşlarımızın yapmış olduğu bağışlarla bizim kendi cemiyetimizin öz depolarına konmuş olan çadırlar para ile bir kuruluşa satıldı' gibi birçok yanlış ve haksız bir algı olduğu için sanırım bu büyük bir tepki oldu kesinlikle böyle bir şey yok."
"ŞU ANDA BÜTÜN ÜRETİM KAPASİTEMİZ AFAD'A ÇALIŞMAKTA"
"KIZILAY özerk cemiyettir ve kamudan herhangi bir bütçe yardımı almıyor, maddi destek almıyoruz. Biz bağışlarla, KIZILAY'ımızın gelir getirici şirketlerinin oluşturduğu gelirlerle ve uluslararası fonlarla ayaktayız. 15 bin çalışanımız var. Büyük bir organizasyonuz. Dünyanın 46 ülkesinde operasyonu olan büyük bir organizasyonuz. Dünyanın en etkili 3 büyük insani yardım aktörlerinden bir tanesiyiz. Şu anda bütün üretim kapasitemiz AFAD'a çalışmaktadır."
KINIK, SOSYAL MEDYADAN DA TARTIŞMALARA YANIT VERMİŞTİ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir." ifadelerini kullandı.
Kınık, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Kızılay Çadır&Tekstil AŞ'nin Türkiye Kızılay Cemiyeti'nin bir iştiraki ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biri olduğunu vurguladı.
Kızılayın Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti ettiğini belirten Kınık, şunları kaydetti:
"Ayrıca, barınma hizmet kümesi sorumlusu olan AFAD'ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal eder. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların taleplerini üretir. Satışlardan elde ettiği gelirleri Kızılaya aktarır, Kızılay da afetler için gerekli olan çadır ve sair insani yardım malzemelerini ürettirerek depolar ve ihtiyaç anında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtır."
"ÇADIR İMALATIMIZ 7 GÜN 24 SAAT DEVAM EDİYOR"
Ahbap Derneğinin de yurt dışı bir kuruluş için üretilen logosuz 2 bin 50 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay Çadır&Tekstil AŞ'den maliyetine tedarik ederek AFAD'ın gösterdiği yerde depremzedelerin hizmetine sunduğunu bildiren Kınık, şu bilgileri verdi:
"Kızılay Çadır&Tekstil AŞ'de Ahbap Derneğinden aldığı kaynağı çadır hammadde tedariki için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır. Kızılay Çadır&Tekstil AŞ, gerek günlük yaklaşık 1000 çadır imali gerekse ithalat ve yurt içi fason imalat ile AFAD'a barınma desteği vermeye devam etmektedir. Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir. Şimdiye kadar afet bölgesinde AFAD 337 bin 727 çadır kurmuş ve ilave 100 bin çadırı da kurmaya devam etmektedir. Kızılay öz kapasitesini (54 bin 70) AFAD'a teslim etmiş ve tesislerinde AFAD için imalata kesintisiz devam etmektedir. Çadır kentlerde 1 milyon 350 bin 908 vatandaşımız barınmaktadır. Çadır imalatımız 7 gün 24 saat devam ediyor."
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