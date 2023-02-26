"Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yarın Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı gündemi ve konu başlıklarının deprem başta olmak üzere ekonomi ağırlıklı olması bekleniyor. İki haftada bir toplanan Bakanlar Kurulu son toplantısını deprem sebebiyle gerçekleştirdi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yarın Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı? Gündemde neler var?