Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yarın Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı? Gündemde neler var?
"Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta deprem gündemi ile toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin yeniden bir araya geleceği tarih merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yarın Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı? Gündemde neler var?
"Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yarın Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı gündemi ve konu başlıklarının deprem başta olmak üzere ekonomi ağırlıklı olması bekleniyor. İki haftada bir toplanan Bakanlar Kurulu son toplantısını deprem sebebiyle gerçekleştirdi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yarın Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı? Gündemde neler var?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, YARIN VAR MI?
15 günde bir toplanan Kabine Pazartesi günleri bir araya geliyor. Ancak yaşanan deprem felaketi sonrası Bakanlar Kurulu, geçtiğimiz hafta 14 Şubat Salı günü bir araya geldi.
Depreme özel yapılan görüşmeden birçok karar çıkmıştı.
Deprem sebebiyle AFAD merkezinde yapılan acil toplantı sonrası Kabine Toplantısı'nın 27 Şubat Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Ancak tarih ve saate dair net bir açıklama yapılmadı.
SON TOPLANTIDAN BAŞLIKLAR
"Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı."
"Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz."
"Bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ tarafından başlanmıştır."
"Amacımız, 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır."
"Yerinde ihya edilebilecekleri yerinde, taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla depremin yıkımlarını tümüyle telafi edeceğiz."
"Kademli olarak birkaç ay içerisinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır."
"Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz."
"Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız."
"Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır."
"Bankacılık sektörümüz, 2022 karlarının belli bir oranını, şu an itibarıyla 50 milyar lira civarında, depreme tahsis ettiler."
"Vergi ertelemelerinden bankacılık düzenlemelerine kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacak."
"Katar'dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteyneri ülke içinden ve dışından yapacağımız takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine vereceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerinde kurulan çadır sayısının 175 bini, konteyner sayısının ise 5 bin 400'ü geçtiğini bildirdi.
"Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuruların 8 Mayıs'a kadar uzatıldığı bölgedeki çiftçimizin 8,3 milyar liralık destekleme ödemesini öne alarak hızla yapıyoruz."
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