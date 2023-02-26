Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık A Haber'de "deprem çadırı" tartışmalarına yanıt: Ahbap’a maliyetine verildi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ahbap Derneği’ne verilen çadırlarla ilgili A Haber’e konuştu. Kınık, "Ahbap’tan aldığımız maliyetle vatandaşlarımıza çadırlar ürettik” dedi. Ayrıca Kınık, "Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir." ifadelerini kullandı.