26 Şubat 2023, Pazar
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"İthalat Rejimi Kararı" Resmi Gazete yayımlandı

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Giriş Tarihi: 26.02.2023 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
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İthalat Rejimi Kararı Resmi Gazete yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan onayıyla "İthalat Rejimi Kararı" 26 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

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