Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İslahiye ve Nurdağı’nda incelemelerde bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve özel sektör eliyle yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı yapıların kurulumu tamamlandı, bazı yapıların çalışmaları devam ediyor.

Bakan Kurum, Gaziantep'teki çalışmalar kapsamında, İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki, konteyner kent ve prefabrik evleri ziyaret etti.