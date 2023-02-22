Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İslahiye ve Nurdağı'nda incelemelerde bulundu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, tamamlanan ve yapımı devam eden yığma yapılar, konteyner kentler ve prefabrik evlerde incelemelerde bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve özel sektör eliyle yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı yapıların kurulumu tamamlandı, bazı yapıların çalışmaları devam ediyor.
Bakan Kurum, Gaziantep'teki çalışmalar kapsamında, İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki, konteyner kent ve prefabrik evleri ziyaret etti.
Bölgede kurulan konteyner kentlerin içerisinde yer alan gıda, sosyal market, giyim, erkek kuaförü, bayan kuaförü, anaokulu, oyun parkı, basketbol sahası ve mescitleri gezen Kurum, yetkililerden bilgi aldı.
İslahiye'de konteyner kente yerleşen depremzedeleri ziyaret eden Kurum, çocukların eğitimi için kurulan alanı inceledikten sonra sabahları ilkokul, öğleden sonra ise ortaokul öğrencilerine eğitim verecek prefabrik sınıfları gezdi.
Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile prefabrik eve yerleşen Ayşe Alan'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerini iletti.
Konteyner kent ziyaretinde de bir depremzede kadınla sohbet eden Kurum, depremzede çocuklara hediyeler dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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