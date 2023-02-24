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Malatya Pütürge korkutan deprem! Konya, Sivas, Malatya deprem mi oldu? Şiddeti kaç? Son Dakika

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
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Malatya Pütürge korkutan deprem! Konya, Sivas, Malatya deprem mi oldu? Şiddeti kaç? Son Dakika

Son dakika haberleri... Malatya'da deprem meydana geldi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7'lik deprem korkuttu. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından süren artçı depremlere ilişkin detaylar araştırılıyor. Konya ve Sivas'ın ardından Malatya Pütürge'de 4.7'lik yaşanan depreme ilişkin detaylar...

Son dakika haberleri... Malatya'da deprem meydana geldi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7'lik deprem korkuttu. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından süren artçı depremlere ilişkin detaylar araştırılıyor. Konya ve Sivas'ın ardından Malatya Pütürge'de 4.7'lik yaşanan depreme ilişkin detaylar...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Konya ve Sivas ilçelerinin ardından Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 23.25'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DERİNLİK 7 KİLOMETRE

Saat 23.25'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

2023.02.24 23:28:09 38.2698 38.1548 3.2 -.- 3.0 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.24 23:23:40 37.9090 36.3505 3.9 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 23:19:14 37.9638 34.0583 5.6 -.- 1.7 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2023.02.24 23:19:11 38.7697 37.4652 18.1 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.24 23:16:50 40.7852 31.0165 4.0 -.- 2.1 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.02.24 23:10:43 35.3903 35.1855 15.2 -.- 4.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.24 23:05:47 37.0223 36.2953 8.7 -.- 2.2 -.- KARACALAR-(OSMANIYE) İlksel
2023.02.24 22:59:56 37.9777 36.3383 14.1 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 22:59:20 38.1755 36.7693 18.4 -.- 1.6 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.24 22:55:48 38.0775 37.2442 8.2 -.- 1.9 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 22:55:21 37.2693 37.0348 4.1 -.- 2.0 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 22:53:02 36.2760 36.0623 2.1 -.- 3.0 3.2 KESECIK-(HATAY) İlksel
2023.02.24 22:51:29 39.1875 40.0938 8.6 -.- 2.5 -.- YAYLABAG-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2023.02.24 22:50:17 38.1245 37.7880 5.0 -.- 2.9 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.24 22:49:33 39.2275 28.2178 4.6 -.- 2.1 -.- CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2023.02.24 22:48:18 38.1538 37.8503 7.4 -.- 2.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.24 22:47:42 38.6448 45.0078 5.0 -.- 2.9 -.- IRAN İlksel
2023.02.24 22:44:56 39.1375 40.1160 5.0 -.- 1.9 -.- KORUDIBI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.24 22:42:18 36.0860 36.0962 1.8 -.- 1.9 -.- SINANLI-(HATAY) İlksel
2023.02.24 22:38:43 38.1070 37.5762 5.0 -.- 2.0 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 22:35:28 37.2133 36.9897 5.5 -.- 1.7 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.02.24 22:34:47 37.8280 36.6043 13.5 -.- 2.0 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 22:27:58 38.8337 38.0707 12.3 -.- 1.9 -.- BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.02.24 22:27:13 38.0873 36.6580 7.5 -.- 2.3 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 22:19:55 38.3382 37.1897 5.0 -.- 1.9 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 22:18:12 36.2407 35.9645 5.0 -.- 3.2 3.1 CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) REVIZE01 (2023.02.24 22:18:16)
2023.02.24 22:15:17 37.9758 36.4342 5.8 -.- 1.8 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 22:14:57 38.5440 39.8113 2.5 -.- 1.6 -.- KAYAONU-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.02.24 22:07:51 38.2087 38.2303 2.1 -.- 2.6 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.24 22:06:22 37.1305 36.1308 18.7 -.- 1.5 -.- ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

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