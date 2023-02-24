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Son dakika: Çiftçilerin beklediği haberi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı: Bugün hesaplara yatıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
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Son dakika: Çiftçilerin beklediği haberi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı: Bugün hesaplara yatıyor

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Öne çektiğimiz destekleme ödemeleri kapsamında 13 milyar 836 milyon lira bugün çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak." dedi.

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