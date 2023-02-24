Saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist örgüt içi infazı itiraf etti: "Dediğimi yapmadı öldürdüm"
Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen PKK/KCK'lı terörist yakalandı. "Hebat Helat" kod adlı Sıtkı Kurtoğlu isimli terörist, sorgusunda, birkaç ay önce beraberindeki "Hogir" kod adlı teröriste eylem talimatı verdiğini, bunu yerine getirmeyeceğini söyleyen teröristi öldürdüğünü ve yakalandığı evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat ve Havacılık Dairesi başkanlıklarınca yürütülen çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren bir teröristin eylem hazırlığında olduğu belirlendi.
Teröristin, örgüte 2005 yılında katıldığı öğrenilen "Hebat Helat" kod adlı Sıtkı Kurtoğlu olduğu ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Gönen Mahallesi Karacurun mezrasında bulunan bir bağ evinde saklandığı tespit edildi.
POLİSE ATEŞ ETTİ
Sabah bulunduğu ikamet polis tarafından ablukaya alınan terörist, Polis Özel Harekat timleri tarafından teslim olması yönünde yapılan çağrılara ateşle karşılık verdi.
Yaşanan çatışmada yaralı olarak teslim olan teröristin üzerinde ve saklandığı ikamette yapılan aramada, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, 2 susturucu, 2 el bombası ve muhtelif sayıda fişek ele geçirildi.
EMRİNİ YERİNE GETİRMEYEN ÖRGÜT MENSUBUNU İNFAZ ETTİ
Terörist Kurtoğlu, sorgusunda, birkaç ay önce beraberindeki "Hogir" kod adlı PKK/KCK terör örgüt mensubuna eylem talimatı verdiğini, bunu yerine getirmeyeceğini söyleyen teröristi öldürdüğünü ve yakalandığı evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.
Operasyonun düzenlendiği ikamet bahçesinde polis tarafından yapılan aramalarda, toprağa gömülü ve çürümüş vaziyette bir erkek örgüt mensubu cesedi bulundu.
Yakalanan PKK/KCK'lı Kurtoğlu'nun, Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
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