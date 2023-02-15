Beyoğlu’ndaki terör saldırısının soruşturması tamamlandı! Taksim Meydanı İstiklal Caddesi ve Fatih Camii’nin görüntülerini PKK’ya göndermiş

İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve altı kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 123 müşteki 36 şüphelinin yer aldığı iddianame hazırlandı. 154 sayfalık iddianamede şüpheliler için "Tasarlayarak Bombalama Suretiyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan bin 930 yıldan iki bin 970 yıla kadar ve "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirilmesi" suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda yedi defa "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis" ve bin 949 yıldan üç bin dokuz yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamedeki ayrıntılara ulaşıldı.