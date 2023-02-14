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Son dakika | Taksim'deki terör saldırısı hakkında yeni gelişme! 36 şüpheli hakkında dava açıldı

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Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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Son dakika | Taksim’deki terör saldırısı hakkında yeni gelişme! 36 şüpheli hakkında dava açıldı

Son dakika haberi... İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 36 şüpheli hakkında dava açıldı.

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