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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık A Haber'de anlattı: Depremzedeler için ikametgah şartı kaldırıldı

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Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık A Haber’de anlattı: Depremzedeler için ikametgah şartı kaldırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber'de deprem gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremzedeler için ikametgah şartının kaldırıldığını ifade eden Yanık, "Vatandaşlarımız neredeyse yardımları orada sağlıyoruz." dedi. Refakatsiz çocuklara ilişkin de bilgi veren Bakan Yanık, "Bugün itibarıyla sistemimizde 1894 refakatsiz çocuk kaydı bulunuyor. Kimliği bilinmeyen çocukların sayısı şu an için 86." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlere ilişkin A Haber canlı yayınında Banu El'e açıklamalarda bulundu. Depremzedeler için ikametgah şartının kaldırıldığını ifade eden Yanık, "Vatandaşlarımız neredeyse yardımları orada sağlıyoruz." dedi.

Refakatsiz çocuklara ilişkin de bilgi veren Bakan Yanık, "Bugün itibarıyla sistemimizde 1894 refakatsiz çocuk kaydı bulunuyor. Kimliği bilinmeyen çocukların sayısı şu an için 86." ifadelerini kullandı.

"EKİPLER 7/24 GÖREV BAŞINDA"

Bakan Derya Yanık'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Depremin ilk günü itibarıyla bölgeye intikal ettik. Destek ekiplerimiz 7/24 görev başında.

İstasyon illerimizde tüm ihtiyaçları yakından takip ediyoruz.

REFAKATSİZ ÇOCUKLARIN TAKİBİ

Çocuklarla ilgili çalışmaları kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Bugün itibarıyla sistemimizde 1894 refakatsiz çocuk kaydı bulunuyor.

Refakatsiz çocukları arama ekranı oluşturduk.

Kimliği bilinmeyen çocukların sayısı şu an için 86.

Çocuklarla ilgili ihbar için mutlaka kurumlara başvurulmalı.

DEPREMZEDELERE PSİKOSOSYAL DESTEK

Ekiplerimiz depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ediyor. Arkadaşlarımız 'sıfırıncı' dakikadan itibaren sahadadırlar.

Konutlar bir yılın sonunda teslim edilecek.

İkametgah şartı kaldırıldı. Vatandaşlarımız neredeyse yardımları orada sağlıyoruz.

Her türlü ihtiyacın karşılanması için teyakkuz halindeyiz.

6879 personelimizle yaklaşık 860 bin görüşme yapıldı.

SOSYAL, MADDİ VE PSİKOLOJİK DESTEKLER SÜRECEK

Kadınlar için iş atölyeleri kurmaya başladık.

Sosyal, maddi ve psikolojik alanda desteklerimiz sürecek. ALO 144'ü yardım hattına dönüştürdük."

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