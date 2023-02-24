Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık A Haber’de anlattı: Depremzedeler için ikametgah şartı kaldırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlere ilişkin A Haber canlı yayınında Banu El'e açıklamalarda bulundu. Depremzedeler için ikametgah şartının kaldırıldığını ifade eden Yanık, "Vatandaşlarımız neredeyse yardımları orada sağlıyoruz." dedi.

Refakatsiz çocuklara ilişkin de bilgi veren Bakan Yanık, "Bugün itibarıyla sistemimizde 1894 refakatsiz çocuk kaydı bulunuyor. Kimliği bilinmeyen çocukların sayısı şu an için 86." ifadelerini kullandı.

"EKİPLER 7/24 GÖREV BAŞINDA"

Bakan Derya Yanık'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Depremin ilk günü itibarıyla bölgeye intikal ettik. Destek ekiplerimiz 7/24 görev başında.

İstasyon illerimizde tüm ihtiyaçları yakından takip ediyoruz.