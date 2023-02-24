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Meral Akşener'in CHP'lileri hedef alan 'geri zekalılar' çıkışına Faik Öztrak'tan yanıt: "Bana düşmez" deyip geçiştirdi

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Giriş: 24.02.2023 20:56
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün katıldığı bir canlı yayında, ittifak ortağı CHP'ye 'Saraçhane buluşması' ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmaları üzerinden sert sözlerle yüklendi. 6'lı koalisyon aleyhindeki kendilerini rahatsız eden ve tekzip edilmeyen açıklamaları yapanlara "Geri zekalı" diyerek yüklenen Akşener'e CHP'den yanıt geldi. Almanya ziyareti sırasında Kılıçdaroğlu'nun yanında olan ve Akşener'in hedef aldığı isimlerden olan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Millet İttifakı'nın sözcülerinin Millet İttifakı'nın Genel Başkanlarının sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok." diyerek yaşanan kaosu geçiştirdi.
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