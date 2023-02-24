MEB'den İstanbul Valiliğine 'okul' yazısı: 93 okulun yıkılıp inşa edilmesi hızla tamamlanmalı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul Valiliğine gönderdiği yazıyla depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye kararı alınan 93 okulun yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi süreçlerinin hızla tamamlanmasını istedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı (TEKYP) ve Devlet Yatırım Programı'nda (DYP) toplam 8 bin 350 derslik yer aldığı vurgulandı ve projelerin, reel fiyatlarla 22 milyar lira tutarında olduğu kaydedildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliğine güçlendirme ve yıkım kararı tespiti yapılan 93 okul ve kurumla ilgili bir yazı gönderdi.
Yazıda, İstanbul Valiliğince kentte meydana gelebilecek muhtemel bir depreme karşı hazırlık amacıyla oluşturulan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılan depremsellik analizleri sonucuna göre yıkılıp yeniden yapılmasına veya güçlendirmesine karar verilen 93 okul ve kurumun yatırım programına alınmasının talep edildiği hatırlatıldı.
İSTANBUL'A GÖNDERİLEN GÜÇLENDİRME ÖDENEĞİ
Milli Eğitim Bakanlığınca İstanbul Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı (TEKYP) ve Devlet Yatırım Programı'nda (DYP) toplam 8 bin 350 derslik yer aldığı ifade edilen yazıda, projelerin, reel fiyatlarla 22 milyar lira tutarında olduğu kaydedildi.
Söz konusu 8 bin 350 dersliğin 5 bin 620'sinin 2021 ve 2022 yıllarında, TEKYP ve DYP'ye yeni proje olarak alındığı, 2021 için 68 milyon 227 bin lira, 2022 için ise 192 milyon 70 bin 584 lira olmak üzere toplam 260 milyon 297 bin 584 lira büyük onarım/güçlendirme ödeneğinin İstanbul'a gönderildiği belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda Valiliğinizce talep edilen güçlendirmeler yatırım programına alınmıştır. Yıkılıp yeniden yapılacak okulların değerlendirmesi de tahliye edilen 93 okula ilişkin detaylı çalışmanın Bakanlığımıza bildirilmesinin ardından Valiliğinize bildirilecektir.
Halihazırda ilinizin yatırım programında yer alan ve Bakanlığımız tarafından daha önceden ihale izni verilen projelerin yapımına devam edilmesi, bununla birlikte Valiliğiniz tarafından depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye kararı alınan 93 okulun yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi süreçlerine öncelik verilerek ivedilikle tamamlanması gerekmektedir."
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