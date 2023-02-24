MEB’den İstanbul Valiliğine ’okul’ yazısı: 93 okulun yıkılıp inşa edilmesi hızla tamamlanmalı

Söz konusu 8 bin 350 dersliğin 5 bin 620'sinin 2021 ve 2022 yıllarında, TEKYP ve DYP'ye yeni proje olarak alındığı, 2021 için 68 milyon 227 bin lira, 2022 için ise 192 milyon 70 bin 584 lira olmak üzere toplam 260 milyon 297 bin 584 lira büyük onarım/güçlendirme ödeneğinin İstanbul'a gönderildiği belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda Valiliğinizce talep edilen güçlendirmeler yatırım programına alınmıştır. Yıkılıp yeniden yapılacak okulların değerlendirmesi de tahliye edilen 93 okula ilişkin detaylı çalışmanın Bakanlığımıza bildirilmesinin ardından Valiliğinize bildirilecektir.

Halihazırda ilinizin yatırım programında yer alan ve Bakanlığımız tarafından daha önceden ihale izni verilen projelerin yapımına devam edilmesi, bununla birlikte Valiliğiniz tarafından depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye kararı alınan 93 okulun yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi süreçlerine öncelik verilerek ivedilikle tamamlanması gerekmektedir."