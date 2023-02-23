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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan deprem soruşturması açıklaması: 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 23.02.2023 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan deprem soruşturması açıklaması: 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı.

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