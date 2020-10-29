Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twiiter üzerinden 'battık, bittik' yaygarası koparanlara net cevap verdi.







EKONOMİMİZE GÜVEN ARTIYOR!

Bakan Albayrak paylaşımında, "Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor! Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88,5 iken ekimde %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi." ifadelerini kullandı.







ALGI OPERASYONU YAPAYIM DERKEN GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞTÜ!

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaşımını alıntılayarak aklınca algı operasyonu yapmaya çalıştı. Paylaşımında "88.5 ile 4.8'i toplayıp 92.8 bulan bir ekonomi bakanımız var. Batmazsak çok ilginç olurmuş" ifadelerini kullanan Özkiraz, attığı tweetle gülünç duruma düştü.

Algı operasyonu elinde patlayan anketçi Kemal Özkiraz'ın skandal paylaşımına sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi.







KEMAL'A TOKAT GİBİ CEVAP!

Bir sosyal medya kullanıcısı Özkiraz'ın yaptığı işlem hatasını "88.5'in %4.8'i ile toplanarak bulunmuş o 92.8 sayın KeMAL 88.5 : 100 = 0.885 X 4.8=4.248+88.5= 92.748 (92.8)" ifadelerini kullanarak ortaya çıkardı ve algı operasyonu yapmaya çalışan anketçiye tokat gibi cevap verdi!









"UMARIM ARAŞTIRMALARI DA BU ŞEKİLDE YAPMIYORSUNDUR"

Bir başka sosyal medya kullancısı da Kemal Özkiraz'ın skandal paylaşımına "88.5'in yüzde 4.8 artışı yaklaşık bu sayıya denk geliyor. Umarım araştırmaları da bu şekilde yapmıyorsunuzdur. Ve yüzlerce insanın da çarpma işlemi yapmaya gerek duymadan dalga geçmesi, muhalefetin bile bu ülkede koyun olduğunun ispatı." ifadeleriyle yanıt verdi.







2 BİN CAHİL FAVLAMIŞ REZİL ETMEYİN BİZİ!

Kemal Özkiraz'ın algı yapmaya çalıştığı ancak yüzüne gözüne bulaştırdığı skandal paylaşıma iki bin beğeni geldi. Söz konusu iki bin kişinin işlemin doğruluğunu sorgulamadan tweeti beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. Twitter kullancısı bir kişi duruma "2 k cahil favlamış. Razil etmeyin bizi böyle" sözlerini kullanarak tepki gösterdi.