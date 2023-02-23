Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre en son nerede deprem oldu? 23 Şubat 2023
"Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında artçılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerde hissedildi. Peki, Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre en son nerede deprem oldu? 23 Şubat 2023
"Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre en son nerede deprem oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi sürekli güncelleniyor. 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'da peş peşe iki büyük deprem meydana geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre en son nerede deprem oldu? 23 Şubat 2023
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.
Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.
HATAY'DA PEŞ PEŞE DEPREM!
Kahramanmaraş merkezli depremler, Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da da etkili oldu. Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmaya devam ederken 3 dakika arayla Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu.
Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı.
Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedilirken, ilk depremlerde hasar alan binalar da yıkıldı.
Depremin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi, riskli yapılardan uzak durulması ve deniz seviyesinin 50 cm'e kadar yükselmesi konusunda vatandaşları uyardı. Edinilen bilgiye göre, Hatay merkezli depremler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini de etkiledi.
ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
İki büyük deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
23 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 06.12'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Derinliği 5 km olarak açıklanan depremin şiddeti AFAD tarafından ise 3.9 olarak ölçüldü.
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- Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre en son nerede deprem oldu? 23 Şubat 2023
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