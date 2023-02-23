"Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre en son nerede deprem oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi sürekli güncelleniyor. 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'da peş peşe iki büyük deprem meydana geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre en son nerede deprem oldu? 23 Şubat 2023