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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgın hastalık açıklaması: Moleküler testlerle takip ediliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan salgın hastalık açıklaması: Moleküler testlerle takip ediliyor

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da ileri düzey moleküler testlerle herhangi bir salgın hastalık olup olmadığının takip edildiğini duyurdu.

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