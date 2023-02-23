AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: 11 il dışındaki bazı ilçelerde de hasar var

"11 İL DIŞINDA DA HASAR VAR"

Tatar, "11 il dışındaki bazı ilçelerde de hasarların olduğunu gördük." dedi ve "Niğde, Sivas ve Kayseri'nin bazı ilçelerinde de hasarlı olan binalar var. Buradaki hasar tespit çalışmaları da devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Diğer yandan Tatar, Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildiğini bildirdi.