AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: 11 il dışındaki bazı ilçelerde de hasar var
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde konuştu. Tatar, "11 il dışındaki bazı ilçelerde de hasarların olduğunu gördük." dedi ve o yerleri sıraladı. Diğer yandan Tatar, Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildiğini bildirdi.
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.
"8 BİN 550 ARTÇI SARSINTI VAR"
Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntının meydana geldiğini, 4 ayda kaydedilecek deprem sayısının, 17 günde gerçekleştiğini açıkladı.
"11 İL DIŞINDA DA HASAR VAR"
Tatar, "11 il dışındaki bazı ilçelerde de hasarların olduğunu gördük." dedi ve "Niğde, Sivas ve Kayseri'nin bazı ilçelerinde de hasarlı olan binalar var. Buradaki hasar tespit çalışmaları da devam ediyor." bilgisini paylaştı.
Diğer yandan Tatar, Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildiğini bildirdi.
AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor. Büyük çoğunluğu vatandaşlarımız tarafından hissedilecek büyüklükte. Birbirini tetikleyerek devam eden depremler sonucunda önümüzdeki günlerde 5'in üzerinde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.
Tatar şunları kaydetti:
"Depremlerin merkez üslerine yakın illerin ilçelerinde hasarlar görüyoruz. Bu yerleşim alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgede en önemli risklerden birisi de kaya düşmesi riski. Bölgede değişim yerleşim yerlerinde kaya düşmesi riski altında bulunan yerler var. Deprem bölgesinde bulunan inşaat altındaki binaların durumu hazırlanacak bir teknik raporla belirlenecek."
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