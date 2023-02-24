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24 Şubat Hatay, Erzurum deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? Hatay'da korkutan deprem son dakika | AFAD, KANDİLLİ son depremler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
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24 Şubat Hatay, Erzurum deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? Hatay’da korkutan deprem son dakika | AFAD, KANDİLLİ son depremler...

Hatay'da deprem mi oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Hatay'ın Defne ilçesinde 5.0 büyüklüğündeki deprem korkuturken konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yıkıcı iki büyük depremle sarsılan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Erzurum ve Hatay'da gerçekleşen depremlere ilişkin detaylar haberimizde...

Son dakika haberleri... Hatay'da deprem mi oldu sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Saat 18.34 sıralarında Erzurum'un Palandöken ilçesinde 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından Hatay'da da 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Vatandaşlar konuya ilişkin detayları öğrenmeye çalışıyor. İşte son depremler...

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Erzurum'un Palandöken ilçesinde saat 18.34'de 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Defne (Hatay)
Tarih:2023-02-23
Saat:18:53:47 TSİ
Enlem:36.088 N
Boylam:36.076 E
Derinlik:9.76 km

20 ŞUBAT'TA İKİ DEPREM OLMUŞTU

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hatay 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8'lik depremlerle tekrar sallandı. Defne ve Samandağ ilçelerinde yıkım gözlemlendi.

Depremi hisseden vatandaşlar sosyal medyada konuya ilişkin detayları paylaştı:

"Az önce deprem oldu şiddeti düşükmüş ama baya hissedildi Allah korusun ..."

"#erzurum deprem oldu sallandık yine"

"Kısa süreli iyi sallandık"

"Yine çok kötü sallandık #erzurum "

AFAD UYARMIŞTI

Bu deprem öncesi canlı yayında konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, artçı sarsıntıların büyük bölümünün hissedilir büyüklükte olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde halen 5'in üzerindeki büyüklüklerde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz.

Bu anlamda vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları son derece büyük önem taşıyor." uyarısında bulunmuştu.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.02.23 18:53:46 36.1233 36.1012 8.1 -.- 5.0 5.0 BALIKLIDERE-(HATAY) İlksel
2023.02.23 18:49:12 36.0360 36.1028 5.0 -.- 1.8 -.- SURUTME-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.23 18:47:51 36.0432 36.1067 11.4 -.- 2.6 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.02.23 18:45:42 36.0710 36.5105 11.4 -.- 1.8 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.02.23 18:38:52 38.1912 38.6147 5.0 -.- 2.4 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.23 18:34:40 36.9852 28.0197 1.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.23 18:34:00 39.8673 41.0510 3.2 -.- 2.7 -.- YUKARIYENICE-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2023.02.23 18:29:22 36.2230 36.0122 12.3 -.- 1.7 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.23 18:24:48 38.0902 38.4850 4.6 -.- 2.6 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 18:20:52 37.8420 37.7658 23.7 -.- 1.7 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 18:17:31 37.0687 36.1923 26.0 -.- 1.6 -.- AKYAR-(OSMANIYE) İlksel
2023.02.23 18:11:33 36.9172 36.4683 4.5 -.- 2.5 2.4 HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.23 18:06:02 38.5807 37.1205 7.8 -.- 2.0 -.- ALKAYAOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 18:03:48 38.1077 36.5930 5.0 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 17:57:05 36.1233 35.8175 22.0 -.- 2.7 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.23 17:54:17 36.1175 36.0607 6.1 -.- 3.3 3.2 OZBEK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.23 17:52:20 37.9662 36.3320 5.2 -.- 2.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 17:48:03 36.7652 36.1818 7.7 -.- 1.2 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.02.23 17:45:39 36.0620 36.0800 5.8 -.- 2.0 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.02.23 17:42:14 38.0963 36.5795 1.4 -.- 2.4 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 17:40:58 37.5972 37.2783 5.4 -.- 2.5 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 17:39:39 37.7945 39.6518 11.5 -.- 1.9 -.- SOYDAN-SIVEREK (SANLIURFA) İlksel
2023.02.23 17:37:35 37.7297 37.9080 5.0 -.- 2.2 -.- KIZILHISAR-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 17:33:45 38.0483 36.8968 5.0 -.- 3.6 3.7 ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 17:31:09 38.1755 30.6242 5.0 -.- 2.9 -.- BUYUKKABACA-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2023.02.23 17:28:57 38.2262 38.0758 5.5 -.- 2.0 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.23 17:25:36 38.4548 37.4970 5.0 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

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