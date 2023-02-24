24 Şubat Hatay, Erzurum deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? Hatay'da korkutan deprem son dakika | AFAD, KANDİLLİ son depremler...
Hatay'da deprem mi oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Hatay'ın Defne ilçesinde 5.0 büyüklüğündeki deprem korkuturken konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yıkıcı iki büyük depremle sarsılan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Erzurum ve Hatay'da gerçekleşen depremlere ilişkin detaylar haberimizde...
Son dakika haberleri... Hatay'da deprem mi oldu sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Saat 18.34 sıralarında Erzurum'un Palandöken ilçesinde 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından Hatay'da da 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Vatandaşlar konuya ilişkin detayları öğrenmeye çalışıyor. İşte son depremler...
ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?
Erzurum'un Palandöken ilçesinde saat 18.34'de 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Defne (Hatay)
Tarih:2023-02-23
Saat:18:53:47 TSİ
Enlem:36.088 N
Boylam:36.076 E
Derinlik:9.76 km
20 ŞUBAT'TA İKİ DEPREM OLMUŞTU
Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hatay 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8'lik depremlerle tekrar sallandı. Defne ve Samandağ ilçelerinde yıkım gözlemlendi.
Depremi hisseden vatandaşlar sosyal medyada konuya ilişkin detayları paylaştı:
"Az önce deprem oldu şiddeti düşükmüş ama baya hissedildi Allah korusun ..."
"#erzurum deprem oldu sallandık yine"
"Kısa süreli iyi sallandık"
"Yine çok kötü sallandık #erzurum "
AFAD UYARMIŞTI
Bu deprem öncesi canlı yayında konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, artçı sarsıntıların büyük bölümünün hissedilir büyüklükte olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde halen 5'in üzerindeki büyüklüklerde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz.
Bu anlamda vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları son derece büyük önem taşıyor." uyarısında bulunmuştu.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.02.23 18:53:46 36.1233 36.1012 8.1 -.- 5.0 5.0 BALIKLIDERE-(HATAY) İlksel
2023.02.23 18:49:12 36.0360 36.1028 5.0 -.- 1.8 -.- SURUTME-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.23 18:47:51 36.0432 36.1067 11.4 -.- 2.6 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.02.23 18:45:42 36.0710 36.5105 11.4 -.- 1.8 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.02.23 18:38:52 38.1912 38.6147 5.0 -.- 2.4 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.23 18:34:40 36.9852 28.0197 1.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.23 18:34:00 39.8673 41.0510 3.2 -.- 2.7 -.- YUKARIYENICE-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2023.02.23 18:29:22 36.2230 36.0122 12.3 -.- 1.7 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.23 18:24:48 38.0902 38.4850 4.6 -.- 2.6 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 18:20:52 37.8420 37.7658 23.7 -.- 1.7 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 18:17:31 37.0687 36.1923 26.0 -.- 1.6 -.- AKYAR-(OSMANIYE) İlksel
2023.02.23 18:11:33 36.9172 36.4683 4.5 -.- 2.5 2.4 HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.23 18:06:02 38.5807 37.1205 7.8 -.- 2.0 -.- ALKAYAOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 18:03:48 38.1077 36.5930 5.0 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 17:57:05 36.1233 35.8175 22.0 -.- 2.7 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.23 17:54:17 36.1175 36.0607 6.1 -.- 3.3 3.2 OZBEK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.23 17:52:20 37.9662 36.3320 5.2 -.- 2.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 17:48:03 36.7652 36.1818 7.7 -.- 1.2 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.02.23 17:45:39 36.0620 36.0800 5.8 -.- 2.0 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.02.23 17:42:14 38.0963 36.5795 1.4 -.- 2.4 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 17:40:58 37.5972 37.2783 5.4 -.- 2.5 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 17:39:39 37.7945 39.6518 11.5 -.- 1.9 -.- SOYDAN-SIVEREK (SANLIURFA) İlksel
2023.02.23 17:37:35 37.7297 37.9080 5.0 -.- 2.2 -.- KIZILHISAR-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 17:33:45 38.0483 36.8968 5.0 -.- 3.6 3.7 ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 17:31:09 38.1755 30.6242 5.0 -.- 2.9 -.- BUYUKKABACA-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2023.02.23 17:28:57 38.2262 38.0758 5.5 -.- 2.0 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.23 17:25:36 38.4548 37.4970 5.0 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz başladı mı? Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman, bugün mü? Yayın tarihi...
- Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM yeni yıl bekçi alımı sonuçları açıklandı mı?
- Tarım Kredi market indirimli ürünler kataloğu! Kampanya 4 gün sonra bitiyor! 5 lt ayçiçek yağı, 5 kilo çay, 2 kg toz şeker
- Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Hac yeni kura tarihi açıklandı mı 2023? Diyanet İşleri Başkanlığı son açıklamalar...
- 45 il 110 ilçede diri fay var! Belli oldu, 3. dereceden deprem riski taşıyan yerler! Sorgulama ekranı açıldı! İstanbul ve Ankara'da yok ama...
- MEB son dakika açıkladı! Öğretmenleri ilgilendiriyor, üçe çıkarıldı! Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay... OHAL ilan edilen...
- 10 bin TL deprem yardımı kimler alabilir, başvuru şartları neler? AFAD 10.000 bin TL Hane başı destek sorgulama ekranı!
- SGK toplu ödeyecek! O kişiler ödenen tüm miktarları geri alabilecek! Bu formu doldurmanız yeterli!
- EYT ile SSK emeklilik şartları netleşti! Son 4 gün, 5000 - 5975 günle emekli olacak! Kadınlar 20, erkekler 25 yıl! Kısmi emeklilik, yaş şartı...
- YKS BAŞVURU TARİHİ 2023 | ÖSYM YKS ertelendi mi? TYT-AYT ne zaman? TYT Türkçe, Matematik, Biyoloji konuları, soru dağılımı...
- AÖF 2023 kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, ne zaman? AÖF yeni dönem kayıt tarihleri belli oldu mu?
- Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Avrupa Ligi son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?