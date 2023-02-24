24 Şubat Hatay, Erzurum deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? Hatay’da korkutan deprem son dakika | AFAD, KANDİLLİ son depremler...

Son dakika haberleri... Hatay'da deprem mi oldu sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Saat 18.34 sıralarında Erzurum'un Palandöken ilçesinde 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından Hatay'da da 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Vatandaşlar konuya ilişkin detayları öğrenmeye çalışıyor. İşte son depremler...