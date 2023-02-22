Meclis ne zaman açılacak 2023? TBMM hangi tarihte toplanacak? Meclis gündeminde hangi konular var?
"Meclis ne zaman açılıyor?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından TBMM, çalışmalarına ara vermişti. Özellikle EYT yasası ve taşeron kadro düzenlemesi ile ilgili gelişmeleri takip eden vatandaşlar, Meclis'in açılış tarihi merak ediyor. Peki, Meclis ne zaman toplanacak? TBMM görüşmeleri ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...
Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle açılış tarihi ertelenen Meclis hakkında detaylar araştırma konusu oldu. Özellikle EYT yasası ve taşerona kadro konusu ile ilgili son dakika gelişmelerini takip edenler, TBMM'nin açılış tarihini sorguluyor. Peki, Meclis ne zaman toplanacak, gündemde hangi konular var? İşte, detaylar...
EYT NE OLDU, ERTELENDİ Mİ?
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin 7 Şubat tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyordu.
Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından milli yas ilan edildi ve afet bölgeleri için 3 ay süreyle OHAL kararı alındı. Bu nedenle Meclis çalışmalarına 21 Şubat tarihine kadar ara verildi.
AK Parti'den yapılan yeni açıklamaya göre Meclis çalışmaları 28 Şubat'ta başlayacak. Bu tarihte yetişmesi halinde EYT kanun teklifi Meclis'te oylanacak ve yasalaşacak.
EYT yasasının 28 Şubat'ta kabul edilmesi halinde Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 1 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meclisin açılış tarihi ile ilgili olarak "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır". ifadelerini kullandı.
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