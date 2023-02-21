Hatay merkezli depremde kaç kişi vefat etti? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu

"ŞEHİRLERİN YAPISI DEMOGRAFİSİNİ BOZDURMAMAK AMACIMIZ"

Kiracılara da bir kira desteği verilmesi konusunda da adım atıldı. Onlara da bir taşınma ve kira yardımı yapılacak. Bir taraftan bir kısım vatandaşlarımız kiraya çıkmayı tercih edecek, bir kısım vatandaşlarımıza başka illerde barınma imkanı sağlanacak. Bir kısım vatandaşımız konteynerlarda kalacak. Bu topyekün sadece çadırla, sadece kendi bölgesinde çözülebilecek bir mesele değil. Yardımlaşma duygusunun burada da vücut bulmasını arzu ediyoruz.

Şehirlerin yapısı demografisini bozdurmamak amacımız. Afeti yaşayan insanlarda bu şehir bir daha ayağa kalkamaz duygusu oluyor. Geçmişte olduğu gibi Van'dan Bingöl'e kadar Malatya ve Elazığ'a kadar bu duygu bu afeti yaşayan herkeste oluştu. Bu travmadan kurtarmak için transferlere ihtiyaç duyulabilir. Bu belki de binaların yapılmasının dışında, aynı zamanda vatandaşlarımızın travmalarının ortadan kalkması için en büyük rehabilitasyondur. Deprem bölgesine gelip yaşanan yıkımı görenler bunun depremle bile izah edilemeyecek bir yıkım olduğunu anlatıyorlar. 15 gündür yaşadıklarımız alelade bir deprem süreci değildir.

Yalanlarıyla, iftiralarıyla acaba buradan bir siyasi çıkar sağlayabilir miyim çabası olanları görüyoruz. Bizim bunlarla şu an uğraşacak vaktimiz yok. Milletimizin bunlara değil desteğe ihtiyacı var.