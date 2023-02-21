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Hatay merkezli depremde kaç kişi vefat etti? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu

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Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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Hatay merkezli depremde kaç kişi vefat etti? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i ağır, 562 kişinin yaralandığını açıkladı. Diğer yandan Bakan Soylu, deprem bölgesi için getirilen yasağı ilan etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, Hatay merkezli depremde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i ağır, 562 kişinin yaralandığını duyurdu.

"DEPREM HAREKETLİLİĞİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Soylu "16 günde 7242 sarsıntı yaşandı. Evi az hasarlı olan bir vatandaşımız orta hasar ve ağır hasar görüyorsa evinde ekipler tekrar gidecek. Bu karar nihalişene kadar da hiçbir işlem yapılmayacak. Dünkü deprem bize gösterdi ki deprem hareketliliği devam etmektedir." şeklide konuştu.

"YASAK GETİRİLDİ"

Soylu, "Bu saatten sonra acil yıkılması gereken binalara her ne şartla olursa olsun girmek yasaktır. Kısıtlı süre ile dahi girişlere izin verilmemektedir." dedi.

"KİRALARIN ARTMASI İSTİSMARDIR"

Bakan Soylu "Kiraların birden artması istismardır. Bu paranın hayrını görmezsiniz. Bu sadece kanun değil etik meseledir." ifadelerine yer verdi.

Soylu şunları kaydetti:

"Normalde 5-6 bin liralık bir taşımayı 20 bin liraya 25 bin liraya çıkaran fahiş bir takım fiyatlar gördük. Bunun hesabını devlet sorar da bunun hesabını Allah da sorar. Fahiş fiyat ya da vatandaşı zorlayıcı bir durum görülürse gereği yerine getirilecek."

DEPREM BÖLGESİNDEKİ KONTEYNER KENTLER

"Köylerde ihtiyaç olursa, evi yapılana kadar başka bir yere geçmiyorsa, evinin olduğu yere konteyner gerilebilir bunu daha önce gördük. Yıkık ev sahibi olanlar, aynı zamanda ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların ev sahibi olacaklar bunlardan birinci yararlanacak olan kişilerdir. Sıralama şehit yakınlarından başlar, ikincisi 6 yaş ve küçük bebeği olanlar ve hamile olanlar, üçüncüsü yatalak ve ağır hastası olanlar, dördüncü engelli olanlar, beşinci 65 yaş üstü olanlar diye gidiyor."

BİNALAR NEREYE KURULACAK?

"Bu şehirleri nereye kuracaksınız, bu planlamayı nasıl yapacaksınız diye bir soru var. Şöyle bir cevap üretebiliyoruz. Bilim teknik odaları ile bir araya gelinecek. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın taslak olarak ortaya koyacağı, onların ortaya koyacağı önermeler ortaya konacak. Buna göre bir adım atılacak. Her ilde her ilçede ayrı öneriler değerlendirilecek."

"ŞEHİRLERİN YAPISI DEMOGRAFİSİNİ BOZDURMAMAK AMACIMIZ"

Kiracılara da bir kira desteği verilmesi konusunda da adım atıldı. Onlara da bir taşınma ve kira yardımı yapılacak. Bir taraftan bir kısım vatandaşlarımız kiraya çıkmayı tercih edecek, bir kısım vatandaşlarımıza başka illerde barınma imkanı sağlanacak. Bir kısım vatandaşımız konteynerlarda kalacak. Bu topyekün sadece çadırla, sadece kendi bölgesinde çözülebilecek bir mesele değil. Yardımlaşma duygusunun burada da vücut bulmasını arzu ediyoruz.

Şehirlerin yapısı demografisini bozdurmamak amacımız. Afeti yaşayan insanlarda bu şehir bir daha ayağa kalkamaz duygusu oluyor. Geçmişte olduğu gibi Van'dan Bingöl'e kadar Malatya ve Elazığ'a kadar bu duygu bu afeti yaşayan herkeste oluştu. Bu travmadan kurtarmak için transferlere ihtiyaç duyulabilir. Bu belki de binaların yapılmasının dışında, aynı zamanda vatandaşlarımızın travmalarının ortadan kalkması için en büyük rehabilitasyondur. Deprem bölgesine gelip yaşanan yıkımı görenler bunun depremle bile izah edilemeyecek bir yıkım olduğunu anlatıyorlar. 15 gündür yaşadıklarımız alelade bir deprem süreci değildir.

Yalanlarıyla, iftiralarıyla acaba buradan bir siyasi çıkar sağlayabilir miyim çabası olanları görüyoruz. Bizim bunlarla şu an uğraşacak vaktimiz yok. Milletimizin bunlara değil desteğe ihtiyacı var.

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