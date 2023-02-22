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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni kararı duyurdu: Deprem bölgesinde yasak getirildi

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Giriş: 22.02.2023 00:40
Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i ağır, 562 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Soylu, "Ağır hasarlı binalara giriş yasaktır. Kısıtlı süre ile dahi girişlere izin verilmemektedir." dedi.
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