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MEB son dakika: Öğretmenlere ek ders ücreti ne zaman ödenecek? Depremde verilen arada ek ders ücretleri nasıl ödenecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2023
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MEB son dakika: Öğretmenlere ek ders ücreti ne zaman ödenecek? Depremde verilen arada ek ders ücretleri nasıl ödenecek?

"Depremde verilen arada ek ders ücretleri nasıl ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi, 10 ili etkiledi. Depremin ardından okullarda eğitim ve öğretime ara verildi. MEB tarafından alınan kararlar duyurulurken merak edilen diğer bir konu da ek ders ücreti. Peki, öğretmenlere ek ders ücreti ne zaman ödenecek? Depremde verilen arada ek ders ücretleri nasıl ödenecek?

"Öğretmenlere ek ders ücreti ne zaman ödenecek? Depremde verilen arada ek ders ücretleri nasıl ödenecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde ek ders ücreti karşılığında çalışan usta öğretici ve ücret karşılığı derse giren öğretmenler, ek ders ücretinden yararlanabilecek. Peki, öğretmenlere ek ders ücreti ne zaman ödenecek? Depremde verilen arada ek ders ücretleri nasıl ödenecek?

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde ek ders ücreti karşılığında çalışan usta öğretici ve ücret karşılığı derse giren öğretmenler, ek ders ücretinden yararlanabilecek.

EK DERS ÜCRETİ YATACAK MI?

"Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde ek ders ücreti karşılığında çalışan usta öğretici ve ücret karşılığı derse giren öğretmenler, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde, üzerlerindeki görevleri yapmış sayılacak ve ek ders ücretinden yararlanabilecek.

BAKAN ÖZER AÇIKLADI

Malatya'da incelemelerini sürdüren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bölgede öğretmenlerle yaptığı değerlendirmelerde de gündeme gelen konuyu en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını ifade ettiğini belirterek "Bakanlığımız bünyesindeki usta öğretici ve ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenlerimiz, yaşadığımız büyük deprem nedeniyle şu anda derslere katılamıyor. Yasal düzenleme gereği bu durumda ücret alamayacaklardı. Eğitimci ve öğretmenlerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli düzenleme, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yapıldı.

Usta öğretici ve ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitim ve kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak ek ders ücretinden yararlandırılacak." dedi.

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