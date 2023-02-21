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Dışişleri Bakanlığı: İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Türkiye’ye gelecek

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Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Dışişleri Bakanlığı: İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Türkiye’ye gelecek

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 21-23 Şubat tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.

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