Deprem uzmanı Hüseyin Öztürk A Haber'de uyardı: "Yedisu fay hattında 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir"
Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan deprem felaketlerinin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda binada da büyük yıkımlar yaşandı. Depremler sonrası bölgede sarsıntılar sürerken Deprem Uzmanı Hüseyin Öztürk yeni depremin nerede olacağına yönelik olası ihtimalleri açıklarken depremin büyüklüğünün 7.0 büyüklüğünde olabileceğinin altını çizdi. Yeni depremler hangi şehirlerde olabilir? İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi.
ÇOK SAYIDA İL ETKİLENDİ
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.
BİR DEPREM DE HATAY'DA
Bu depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.
Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Öztürk bölgede yaşanan depremleri yorumlarken yeni deprem için bir bölgeyi işaret etti.
"BURADAKİ ENERJİ UZUN KALACAK"
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Hatay'daki deprem de bekleniyordu. Bu bölge artık daha aktif ve buradaki enerji uzun süre kalacak. Bir deprem oluşumunun ardından sağı solu kırarak ilerleyecek.
2 BÜYÜK DEPREM ENERJİ SAÇTI
Fayın sağı ve solu rahatsız şu an. Burada bir enerjisi patlaması olacak. Başka segmentlerde de kırılmalar olacak. Ama hangisinin kırılacağını bilmiyoruz. 2 büyük deprem etrafına büyük bir enerji saçtı.
YEDİSU FAYINDA 7'LİK DEPREM OLABİLİR
Kırılmamış fay hatları mevcut. Yedisu fayı bölgesinde 7 büyüklüğünde büyük bir deprrem olabilir. Burada kırılmamış bir fay hattı var.
FETHİYE HATTI DA HAREKETLİ
Fethiye bölgesinde de hareketli fay hatları var. Buradakiler de patlayabilir. Büyük bir stres transferi var. En kötüye göre planımızı yapmalıyız.
YEDİSU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
Yedisu fayı, Kuzey Anadolu Fayı'nın doğusunda Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl iline bağlı Yedisu ilçesi arasındadır.
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