Deprem uzmanı Hüseyin Öztürk A Haber'de uyardı: "Yedisu fay hattında 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir"

2 BÜYÜK DEPREM ENERJİ SAÇTI

Fayın sağı ve solu rahatsız şu an. Burada bir enerjisi patlaması olacak. Başka segmentlerde de kırılmalar olacak. Ama hangisinin kırılacağını bilmiyoruz. 2 büyük deprem etrafına büyük bir enerji saçtı.