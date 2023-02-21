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Deprem provokasyonu yapan alçaklar tek tek tutuklanıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2023
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Deprem provokasyonu yapan alçaklar tek tek tutuklanıyor

Devlet ve millet Kahramanmaraş depremi için el ele verirken, muhalefet ile yandaşları sosyal medyada provokasyon peşinde düştü. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "74 hesap yöneticisi tespit edildi, 541'i hakkında adli işlem başlatıldı. 131 şahıs gözaltına alındı, 25'i tutuklandı. " denildi.

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