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Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü 'deprem provokasyonu' açıklaması! 20 kişi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2023 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
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Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü ’deprem provokasyonu’ açıklaması! 20 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi hakkında provokatif paylaşım yapanların tutuklanmaya devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, toplam 20 provokatörün tutuklandığı belirtildi.

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