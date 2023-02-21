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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! TUS ve YDUS ertelendi

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Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! TUS ve YDUS ertelendi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının ise 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini duyurdu.

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