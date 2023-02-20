Tsunami uyarısı son dakika | AFAD: Sahil Şeridinden Uzak DURUN! Hatay 6.4’lük deprem tsunamiyi tetikler mi? Hangi iller uyarıldı?

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hastanelere gelen 8 yaralımız var. Tsunami uyarısı olmuştu. Bu 2 saatlik bir prosüdür. Bu her zaman uygulanan bir yöntem. Şu an böyle bir risk yok ve uyarı kaldırılıdı. Karaçay Barajı'nda da henüz bir teyit edilen risk yok.