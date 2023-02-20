20 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tsunami uyarısı son dakika | AFAD: Sahil Şeridinden Uzak DURUN! Hatay 6.4'lük deprem tsunamiyi tetikler mi? Hangi iller uyarıldı?

Tsunami uyarısı son dakika | AFAD: Sahil Şeridinden Uzak DURUN! Hatay 6.4'lük deprem tsunamiyi tetikler mi? Hangi iller uyarıldı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
ABONE OL
Tsunami uyarısı son dakika | AFAD: Sahil Şeridinden Uzak DURUN! Hatay 6.4’lük deprem tsunamiyi tetikler mi? Hangi iller uyarıldı?

Tsunami uyarı son dakika... Hatay'da peş peşe meydana gelen depremler korkuttu. Hasarlı binalar yıkılırken vatandaşlar son durum hakkında bilgi almaya çalışıyor. Depremin ardından AFAD uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." dedi. Peki Hatay 6.4'lük deprem tsunamiyi tetikler mi?

Tsunami uyarı son dakika... Hatay'da peş peşe meydana gelen depremler korkuttu. Hasarlı binalar yıkılırken vatandaşlar son durum hakkında bilgi almaya çalışıyor. Depremin ardından AFAD uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm'e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." dedi. Peki Hatay 6.4'lük deprem tsunamiyi tetikler mi?

ÜST ÜSTE 2 BÜYÜK DEPREM

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açarken, bölge 15 gündür artçı ve bağımsız depremlerle beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra ise merkez üssü ise yine Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Defne ilçesindeki deprem zeminden 16.74 kilometre Samandağ merkezli deprem ise 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hastanelere gelen 8 yaralımız var. Tsunami uyarısı olmuştu. Bu 2 saatlik bir prosüdür. Bu her zaman uygulanan bir yöntem. Şu an böyle bir risk yok ve uyarı kaldırılıdı. Karaçay Barajı'nda da henüz bir teyit edilen risk yok.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: İHBARLAR ALDIK

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.

MERSİN VALİLİĞİ: "KIYILARDAN UZAK DURUN"

Mersin Valiliği, "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur." açıklamasında bulundu.

AVRUPA-AKDENİZ SİSMOLOJİ MERKEZİ TSUNAMİ ALARMI VERDİ

Hatay'da meydana gelen deprem sonrası, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tsunami alarmı verdi.

AFAD'DAN KRİTİK UYARI

AFAD'dan yapılan uyarıda deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla vatandaşların sahil kesiminden uzak durmaları belirtildi. İskenderun'da vatandaşlar sahil kesiminden uzaklaştırılırken, AFAD'ın uyarısında şu ifadeler yer aldı.

TSUNAMİ NEDİR?

Tsunami, Japoncada liman dalgası anlamına gelen okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, gök taşı düşmesi, deniz altındaki nükleer patlamalar, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu deniz dalgasını temsil eder.

TSUNAMİ NEDEN OLUR?

Bir tsunaminin ana üretim mekanizması, önemli miktarda suyun yer değiştirmesi veya denizin bozulmasıdır. Suyun bu yer değiştirmesi genellikle depremlere, toprak kaymalarına, volkanik patlamalara, buzul buzağılamalarına veya daha nadiren göktaşları ve nükleer testlere bağlıdır.

AKDENİZDE TSUNAMİ OLUR MU?

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 30 yıl içinde Akdeniz'deki büyük şehirleri ya da çevrelerini etkileyebilecek bir tsunaminin meydana gelme olasılığının yüzde 100'e yakın olduğunu açıklamıştı. Akdeniz kıyılarını vuracak bir tsunami riskinin deniz seviyeleri yükseldikçe artacağı tahmin ediliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA