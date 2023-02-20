Hatay’da yeni deprem | SON DURUM NE? Yıkılan bina sayısı kaç? Enkaz altında kaç kişi kaldı? Hatay Fay hattı kırıldı mı? 6 ÜLKEDEN HİSSEDİLDİ!

Hatay'da 5.8 ve 6.4'lük iki deprem meydana geldi. Korkutan deprem 6 ülkeden ve çok sayıda ilden hissedildi. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü deprem bölgeleri yeni depremle sarsıldı. Gelen son dakika bilgilerine göre enkaz altında kalan vatandaşlar mevcut. Peki Hatay yeni deprem son durum ne? Yıkılan bina sayısı kaç?