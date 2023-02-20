Hatay'da yeni deprem | SON DURUM NE? Yıkılan bina sayısı kaç? Enkaz altında kaç kişi kaldı? Hatay Fay hattı kırıldı mı? 6 ÜLKEDEN HİSSEDİLDİ!
Hatay'da 5.8 ve 6.4'lük iki deprem meydana geldi. Korkutan deprem 6 ülkeden ve çok sayıda ilden hissedildi. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü deprem bölgeleri yeni depremle sarsıldı. Gelen son dakika bilgilerine göre enkaz altında kalan vatandaşlar mevcut. Peki Hatay yeni deprem son durum ne? Yıkılan bina sayısı kaç?
Hatay'da 5.8 ve 6.4'lük iki deprem meydana geldi. Korkutan deprem 6 ülkeden ve çok sayıda ilden hissedildi. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü deprem bölgeleri yeni depremle sarsıldı. Gelen son dakika bilgilerine göre enkaz altında kalan vatandaşlar mevcut. Peki Hatay yeni deprem son durum ne? Yıkılan bina sayısı kaç?
20 Şubat Pazartesi saat 20.04 itibarıyla peş peşe depremler meydana geldi. Samandağ ilçesinde 5.8, Defne ilçesinde ise 6.4'lük deprem meydana geldi.
Olay yerinden gelen son dakika bilgilerine göre yıkılan binalar ve enkaz altında kalan kişiler olduğu bildirildi.
AFAD'DAN KRİTİK UYARI!
Yaşanan depremlerin ardından AFAD'dan hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarı yapıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin." denildi.
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- Hatay'da yeni deprem | SON DURUM NE? Yıkılan bina sayısı kaç? Enkaz altında kaç kişi kaldı? Hatay Fay hattı kırıldı mı? 6 ÜLKEDEN HİSSEDİLDİ!
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