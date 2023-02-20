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Ümit Özdağ Hatay depremine canlı yayında yakalandı: "Bismillahirrahmanirrahim"

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Giriş: 20.02.2023 20:59
Hatay'da 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki yeni deprem meydana geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında depreme yakalandı. Özdağ'ın birçok kez besmele çektiği görüldü.
Ümit Özdağ depreme canlı yayında yakalandı
Ümit Özdağ depreme canlı yayında yakalandı
Hatay’da 6,4 büyüklüğünde yeni deprem!
Hatay'da 6,4 büyüklüğünde yeni deprem!
Hatay’daki 6.4’lük deprem anı kamerada
Hatay'daki 6.4'lük deprem anı kamerada
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