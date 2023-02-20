Ümit Özdağ Hatay depremine canlı yayında yakalandı: "Bismillahirrahmanirrahim"

Hatay'da 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki yeni deprem meydana geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında depreme yakalandı. Özdağ'ın birçok kez besmele çektiği görüldü.