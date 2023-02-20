Kahramanmaraş’ta 10 cadde ve sokakta enkaz kaldırma çalışmaları yapılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Hükümet, Milli Egemenlik ve Trabzon caddeleri, Azerbaycan Bulvarı ile 36006, 36010 ve 36014 sokaklarda enkaz kaldırma çalışmaları başlatılacak.