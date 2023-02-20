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Yeni binalarda kalıp sistemi uygulanacak! Temelleri de farklı olacak! Bakan Kurum deprem bölgesinde açıkladı

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Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
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Yeni binalarda kalıp sistemi uygulanacak! Temelleri de farklı olacak! Bakan Kurum deprem bölgesinde açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KurumDeprem Bölgesi Fay Hatları ve Zemin Sıvılaşması” konulu toplantının yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum yeni yapılacak konutlarda kullanılacak temelin özelliklerini de paylaştı.

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