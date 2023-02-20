Hatay deprem mi oldu? 20 Şubat Pazartesi kaç şiddetinde meydana geldi? Tarsus, Adana. Manavgat... KAÇ BİNA YIKILDI?
Son dakika haberleri... Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Hatay depremle sarsıldı. İşte depreme dair merak edilenler...
Hatay'da deprem mi oldu sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. 20 Şubat Pazartesi itibarıyla meydana gelen deprem cçok sayıda komşu ilden hissedildi. Vatandaşlar arama motorlarında "Az önce deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede gerçekleşti?" sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte korkutan depreme ilişkin detaylar...
20 Şubat Pazartesi saat 20.04 itibarıyla peş peşe depremler meydana geldi. Samandağ ilçesinde 5.8, Defne ilçesinde ise 6.4'lük deprem meydana geldi.
YIKILAN BİNA VAR MI?
Yaşanan deprem sonrası bazı binalar yıkıldı, ortalık toz duman kapladı.
HANGİ İLLLERDE HİSSEDİLDİ?
Peş peşe gelen depremler Adana, Gaziantep, Mersin, Adana, Antalya, Diyarbakır gibi çevre illerden yoğun şekilde hissedildi.
BAZI BİNALARDA ÇATIRTI SESLERİ GELİYOR
A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel "Çökme riski olan binalar var. Bazı binalarda çatırtı sesleri geliyor." ifadelerini kullandı.
20 ŞUBAT SON DEPREMLER KANDİLLİ AFAD
2023.02.20 20:26:27 36.0553 36.0098 2.7 -.- 3.8 3.5 GOZENE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:24:08 36.1977 36.0648 16.5 -.- 3.5 -.- COKEK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:14:19 38.6572 36.5172 5.9 -.- 3.1 -.- KIRKGECIT-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2023.02.20 20:13:22 36.4687 36.0480 8.2 -.- 4.0 -.- YUKARIKEPIRCE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:07:35 36.0553 35.9275 3.7 -.- 3.6 -.- SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 20:04:27 36.1133 36.0820 7.7 -.- 6.4 -.- BUYUKCAT-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.20 19:53:19 37.9470 36.2772 12.0 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 19:50:45 38.1262 36.9218 5.0 -.- 3.6 3.6 KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 19:47:36 38.3697 37.7622 5.0 -.- 1.7 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.20 19:42:07 38.1158 36.6010 20.6 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 19:33:01 38.3088 38.0718 4.8 -.- 2.2 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.20 19:30:35 37.9518 36.6223 9.9 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 19:23:24 36.9460 36.8173 12.2 -.- 1.7 -.- CINARLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.20 19:21:23 38.0440 36.2132 5.2 -.- 2.0 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.20 19:20:10 37.8568 36.2225 5.0 -.- 2.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.20 19:15:34 37.8077 36.2252 9.1 -.- 2.6 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.20 19:13:36 37.2852 36.8647 5.3 -.- 1.9 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 19:08:21 37.8538 38.6072 12.7 -.- 2.2 -.- BAGOZU-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.20 19:06:50 38.5088 36.5972 14.2 -.- 1.8 -.- KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.02.20 19:05:00 37.3727 36.8067 9.5 -.- 1.8 -.- KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 18:59:00 37.8568 37.8237 5.0 -.- 2.3 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.20 18:57:58 37.9765 36.2475 7.7 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 18:55:12 37.9672 36.4245 5.3 -.- 1.1 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
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