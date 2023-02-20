Hatay deprem mi oldu? 20 Şubat Pazartesi kaç şiddetinde meydana geldi? Tarsus, Adana. Manavgat... KAÇ BİNA YIKILDI?

Hatay'da deprem mi oldu sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. 20 Şubat Pazartesi itibarıyla meydana gelen deprem cçok sayıda komşu ilden hissedildi. Vatandaşlar arama motorlarında "Az önce deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede gerçekleşti?" sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte korkutan depreme ilişkin detaylar...