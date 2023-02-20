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Depremin en net görüntüsü araç kamerasında! Saatler tam 20.00'ı gösterdiğinde...

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Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
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Depremin en net görüntüsü araç kamerasında! Saatler tam 20.00’ı gösterdiğinde...

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem art arda meydana geldi. 3 dakikayla arayla meydana gelen depremlerden ilki, bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı. Saatler tam 20.00'a geldiğinde yaşanan sarsıntı ve elektrik kesintileri depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin artçı sarsıntıları sürüyor.

Depremin en çok vurduğu şehirlerden olan Hatay'da akşam saatlerinde iki yeni deprem meydana geldi. AFAD 3 dakika arayla yaşanan depremlerin büyüklüğünü 6.4 ve 5.8 olarak duyurdu.

DEPREMİN ŞİDDETİ ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

3 dakikayla arayla meydana gelen depremlerden ilki, bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı.

Saatler tam 20.00'a geldiğinde yaşanan sarsıntı ve elektrik kesintileri depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Depremin net görüntüsü araç kamerasında DEPREMİN NET GÖRÜNTÜSÜ ARAÇ KAMERASINDA
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