Depremin en net görüntüsü araç kamerasında! Saatler tam 20.00’ı gösterdiğinde...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin artçı sarsıntıları sürüyor.

Depremin en çok vurduğu şehirlerden olan Hatay'da akşam saatlerinde iki yeni deprem meydana geldi. AFAD 3 dakika arayla yaşanan depremlerin büyüklüğünü 6.4 ve 5.8 olarak duyurdu.