Bakanlık deprem bölgesi için teyakkuzda! Altyapı çalışmasının yüzde 98’i bitti

GAZİANTEP'İN TAMAMINA SU SAĞLANIYOR

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde içme suyu tesislerinde meydana gelen arızalar, İLBANK ve GASKİ ekiplerince 24 saat içinde giderilerek şehrin tamamına içme suyu verildi.

Gaziantep'in depremden ağır hasar gören Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki içme suyu tesislerinde meydana gelen arızalar da giderilerek yaşamın olduğu tüm alanlara ve köylere içme suyu sağlandı. Ayrıca çadır kent ve konteyner kurulumu yapılan alanların içme suyu ve atık su bağlantıları da tamamlandı.