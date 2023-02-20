20 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yurt dışına kaçmaya çalışan 1 PKK'lı yakalandı

Son dakika: Yurt dışına kaçmaya çalışan 1 PKK'lı yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
ABONE OL
Son dakika: Yurt dışına kaçmaya çalışan 1 PKK’lı yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK mensubu 5 kişi yakalandı." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA