Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "sınırlardan sığınmacı akını" iddialarına tepki
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Bazı fitne fesat yuvaları 'sınırlardan sığınmacı akını' iddialarını ortaya attı. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır." ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Bazı fitne fesat yuvaları 'sınırlardan sığınmacı akını' iddialarını ortaya attı. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır." ifadelerine yer verdi.
İŞTE İNCE'NİN O PAYLAŞIMI
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yaptığı "Suriyeliler gelmeye devam ediyor" iddialarına Milli Savunma Bakanı Akar'dan tepki geldi.
İnce ve diğer provokatörlerin iddialarına sert çıkan Bakan Akar, "Bazı fitne fesat yuvaları 'sınırlardan sığınmacı akını' iddialarını ortaya attı. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır." şeklinde cevap verdi.
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