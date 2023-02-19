19 Şubat 2023, Pazar
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TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2023
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TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat’a kadar uzatıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası vekillerin bölgede olması nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.

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