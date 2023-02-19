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Son dakika: AFAD Başkanı Sezer'den Kahramanmaraş depremi hakkında flaş açıklama! 2 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Giriş Tarihi: 19.02.2023 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
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Son dakika: AFAD Başkanı Sezer’den Kahramanmaraş depremi hakkında flaş açıklama! 2 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberleri... AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkanı Yunus Sezer, can kaybının da 40 bin 689'a yükseldiğini bildirdi.

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