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Son dakika | Yıkılan binaların sorumlularına hesabı soruluyor! 120 şüpheli tutuklandı

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Giriş Tarihi: 18.02.2023 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
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Son dakika | Yıkılan binaların sorumlularına hesabı soruluyor! 120 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi...Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 120 şüpheli tutuklandı.

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