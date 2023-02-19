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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken deprem bölgesinde

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Giriş Tarihi: 19.02.2023 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken deprem bölgesinde

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, deprem bölgesine geldi.

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