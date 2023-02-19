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Son dakika: Sosyal medyada Kahramanmaraş depremi hakkında provokatörlük yapanlar tek tek tutuklanıyor

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Giriş Tarihi: 19.02.2023 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
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Son dakika: Sosyal medyada Kahramanmaraş depremi hakkında provokatörlük yapanlar tek tek tutuklanıyor

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 775 hesap yöneticisi tespit edildi, 441'i hakkında adli işlem başlatıldı. 129 şahıs gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı." ifadelerine yer verildi.

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