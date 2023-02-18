TCG Bayraktar milletin hizmetinde! Yüzen hastanede 20 ameliyat

'TCG Bayraktar' Başhekimi MSKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ethem Acar, "7 Şubat'ta 'TCG Bayraktar' gemisi ile Marmaris'ten Hatay'a doğru yola çıktık. 24 saat süren bir yolculuktan sonra konaklayacağımız limana geldik. Bulunduğumuz bölgede depremden etkilenmiş çok sayıda insan var. Buraya geldiğimiz ilk andan itibaren insanların sağlık ihtiyacı vardı. Evlerinde kalamıyorlardı, çoğu dışarıda kalıyordu. Bu bakımdan biz hem tıbbi tedavilerini gerçekleştirdik hem de başka ihtiyaçlarını da gidermeye çalıştık. Onlara devletin şefkatli ellerini uzatmaya çalıştık. Hep birlikte özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Yorgun olmakla birlikte huzurluyuz, vazifemizi yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.