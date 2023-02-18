TCG Bayraktar milletin hizmetinde! Yüzen hastanede 20 ameliyat
Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 10 ili yıktı.Muğla'dan yaraları sarmak için deprem bölgesine giden gönüllü sağlık çalışanlarının hastaneye dönüştürdüğü çıkarma gemisi 'TGC Bayraktar'da, 3 bin 100 kişiye bakılıp, 20 ameliyat yapıldığı, 15 kişiye de yoğun bakım hizmeti verildiği belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzer hastaneye dönüştürülen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) çıkarma gemisi 'TCG Bayraktar'da, demirlendiği Hatay'daki MMK Metalurji Limanı Limanı'nda hasta ve yaralılara hizmet veriliyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 20 gönüllü öğretim üyesi ile 60 gönüllü sağlık personelinin yer aldığı 'TCG Bayraktar' gemisinde, 70 yataklı acil servis, 10 yataklı yoğun bakım ile 1 ameliyathane bulunuyor. 700 bin nüfuslu bölgede hizmet verilen 'TCG Bayraktar' gemisinde şimdiye kadar 3 bin 100 kişiye bakıldı, 20 ameliyat yapılırken, 15 kişiye yoğun bakım hizmeti verildi. 'TCG Bayraktar'a kontrol amaçlı gelen kadın hastanın doğum sürecinin başladığı belirlenerek, doğumun da başarılı gerçekleştirildiği belirtildi.
'TCG Bayraktar' Başhekimi MSKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ethem Acar, "7 Şubat'ta 'TCG Bayraktar' gemisi ile Marmaris'ten Hatay'a doğru yola çıktık. 24 saat süren bir yolculuktan sonra konaklayacağımız limana geldik. Bulunduğumuz bölgede depremden etkilenmiş çok sayıda insan var. Buraya geldiğimiz ilk andan itibaren insanların sağlık ihtiyacı vardı. Evlerinde kalamıyorlardı, çoğu dışarıda kalıyordu. Bu bakımdan biz hem tıbbi tedavilerini gerçekleştirdik hem de başka ihtiyaçlarını da gidermeye çalıştık. Onlara devletin şefkatli ellerini uzatmaya çalıştık. Hep birlikte özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Yorgun olmakla birlikte huzurluyuz, vazifemizi yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.
Öte yandan, geçen günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile depremde yaralananlar için hastane hizmeti vermeye başlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Sancaktar gemisinde incelemelerde bulundu, tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.
İzmir Foça'dan iş makinelerini İskenderun'a taşıdıktan sonra bölgede kalan TSK'nın en büyük çıkarma gemileri 'TCG Bayraktar' ve 'TCG Sancaktar', sağlık hizmeti vermeyi sürdürüyor.
Bakan Akar, asrın felaketi sonrası meydana gelen sıkıntıları gidermek için TSK'nın bir bütün halinde, ilk andan itibaren milletinin yanında olduğunu belirtti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaraların bir an önce sarılması için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Burada ciddi bir emek, gayret var. Bütün personelimiz büyük bir istekle ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza yardım edebilmek, onların acısını bir nebze de olsa dindirebilmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar." diye konuştu.
DEPREMZEDE MERVE, SAVAŞ GEMİSİ BAYRAKTAR'DA DOĞUM YAPTI
Hatay'da hamile depremzede Merve Açıkbaş, hastaneye dönüştürülen Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gemisi TCG Bayraktar'da doğum yaptı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi TCG Bayraktar, Hatay'da hastaneye dönüştürüldü. Depremde yaralanan vatandaşların tedavi edildiği 19'u doktor, 60 personelin görev aldığı gemide, hamile depremzede Merve Açıkbaş doğum yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından, bebeğin fotoğrafları paylaşılarak, "Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemimizden güzel bir haber var. Depremden zarar gören hamile bir vatandaşımız gemide güzeller güzeli bir kız evlat dünyaya getirdi. Milli Savunma Bakanlığı olarak yavrumuza sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz" denildi.
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