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TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri yola çıktı

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Giriş Tarihi: 07.02.2023
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TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri yola çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri, deprem bölgelerine iş makinesi ulaştırmak için yola çıktı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin, deprem bölgelerine iş makinesi ulaştırmak üzere Hatay'ın İskenderun ilçesine doğru yola çıktığını duyurdu. Ayrıca gemilerde, uyku tulumu, battaniye, çadır, ısıtıcı, jeneratör, gıda malzemeleri ve arama-kurtarma teçhizatları da bulunuyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından TGC Sancaktar ve TGC Bayraktar gemileriyle bölgeye iş makineleri gönderildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin, deprem bölgesine iş makinelerini ulaştırmak için Mersin'e doğru yola çıktığı belirtildi.

Gemilerde ayrıca uyku tulumu, battaniye, çadır ısıtıcısı, jeneratör, gıda malzemeleri ve arama kurtarma teçhizatlarının da bulunduğu kaydedildi.

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