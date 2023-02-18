Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 10 il için eğitim-öğretim duyurusu: 1 Mart'ta açıklayacağız
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden 48 bin 457 öğrencinin diğer illere naklini aldırdığını, bu talepte bulunan öğrenciler için her türlü kolaylığın sağlanacağını bildirdi. Diğer taraftan Bakan Özer, 10 il için kritik bir eğitim-öğretim duyurusu yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Malatya'da bulunan Özer, depremlerden etkilenen 10 ilin milli eğitim müdürüyle çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda okulların genel durumuna ilişkin bilgi alan Özer, il milli eğitim müdürlerine, öğretmenlerle temasa geçerek ihtiyaçlarını öğrenmeleri talimatını verdi.
Özer, öğretmenler ve Bakanlık personelinin bölgede depremzedelerin barınma, sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamak, çocuklara psikososyal destek sunmak için fedakarca çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:
"1 MART'TA AÇIKLAYACAĞIZ"
"İsteğimiz, özellikle deprem bölgesinde eğitim öğretimi bir an evvel mümkün olduğunca normalleştirmek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız okulların hasar tespiti çalışmalarını tamamladı. Hep birlikte il, ilçe ve okul bazlı tespitler yapacağız. 1 Mart itibarıyla bu tespitlerimiz doğrultusunda nerelerde eğitim öğretime başlanacağını kamuoyuyla paylaşacağız. Şu ana kadar 48 bin 457 öğrencimiz diğer illere naklini aldırdı. Bundan sonra da bu talepte bulunan öğrenciler için her türlü kolaylık sağlanacak."
Özer, bölgedeki çadır kentler ve toplanma alanlarında da sınıflar oluşturulacağını bildirdi.
EĞİTİM CAMİASINA TEŞEKKÜR ETTİ
Bu süreçte büyük fedakarlıkla çalışan tüm öğretmen ve Bakanlık yöneticileri ile il milli eğitim müdürlerine teşekkür eden Bakan Özer, "Sizler de depremzede olduğunuz halde bölgede eğitim camiamızın ihtiyaçlarını gidermek için aralıksız çalışıyorsunuz. Bu zorlu süreci el birliğiyle aşacağız." dedi.
Toplantıya, depremden etkilenen 10 ilin milli eğitim müdürleri ile Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik katıldı.
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