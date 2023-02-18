Japon bilim adamı Hidenori Watanabe Türkiye’yi etkileyen depremde fay hattının uydu görüntülerini paylaştı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yankıları sürerken, Tokyo Üniversitesi Disiplinlerarası Bilgi Çalışmaları Enstitüsü'nden Profesör Hidenori Watanabe'nin yaptığı çalışma sarsıntıların neden olduğu yıkımı gözler önüne serdi.