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Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

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Giriş Tarihi: 18.02.2023 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
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Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe’yi kabul etti

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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