Yıkımın ardındaki tehlike: Sıvılaşma! Prof. Dr. Hüseyin Öztürk A Haber'de görüntüleriyle anlattı: "Türkiye'de gördüğümüz en büyük sıvılaşma hikayesi"
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık 11 ili vuran depremlerde depremlerde 80 bini aşkın bina yıkıldı ya da ağır hasara uğrayarak kullanılamaz hale geldi. Uzmanlar, bu denli yıkımın nedeninin en büyük etkenlerinden birisi olarak 'alüvyon zemin' yapısını gösterdi. A Haber canlı yayınına katılan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Türkiye'de gördüğümüz en büyük sıvılaşma hikayesi" diyerek görüntüleriyle felaketin boyutunu anlattı. Öztürk, yanında getirdiği materyallerle bir de uygulamalı deney yaparak, "Bundan alacağımız akıl, 'Tarım ovalarına yapılaşmayacağız' olmalı." dedi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 binden fazla kişi de kurtarıldı.
Uzmanlar, depremin bu denli yıkıcı olmasını tarihte örneği olmayan şekilde 9 saat arayla olan sarsıntılara, kalitesiz malzeme kullanılmasına ve alüvyon zemin yapısı nedeniyle gerçekleştiğini vurguluyor.
Depremlerde alüvyon kalınlığının az olduğu alanlarda bina hasarı az iken, alüvyonların kalın olduğu alanlarda yıkım daha olarak karşımıza çıkyıor. Alüvyon kalınlığı deprem etkisini artırıcı yönde etki ediyor ve bu alanlarda yapıların büyük çoğunluğu yıkıldı.
YIKIMIN ARDINDAKİ TEHLİKE: SIVILAŞMA!
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, A Haber canlı yayınında, 'sıvılaşmış' zeminlerin ne denli tehlikeli olduğunu anlattı.
Hatay'da yer alan Amik Ovası üzerinden bir fotoğrafla örnek veren Öztürk, "Çok güzel bir tarım toprağı var ama buralara yüksek katlı binalar yapılmış. Bu kadar güzel tarım toprağına yerleşilmez. Birkaç metre indiğinizde suya varırsınız. Su da zeminin en büyük sorunu. Su yoksa kuruysa sorun yok." diye konuştu.
YER ALTI SULARINI KURUTMAK MÜMKÜN MÜ?
Ağaçlandırmaların emeceği suyun yeterli olmayacağını ifade eden Öztürk, "Kuyu açıp yeraltı suyu çekilebilir ama sürekli bunu yapmak zor. Su varsa tarım yapın neden inşaat yapıyorsunuz. İnşaat yapmak istiyorsak da yamaçlara yapmak gerekir. Bu fotoğraf bize bunu söylüyor. Bu bir zemin sıvılaşması. Yan yatmalar çok meşhurdur, binaların geometreleri bozulur." dedi.
"BUNDAN ALACAĞIMIZ AKIL; 'TARIM OVALARINA YAPILAŞMAYACAĞIZ' OLMALI"
Bölgede görülen en büyük sorunun 'zemin sıvılaşması' olduğunu vurgulayan Öztürk, "Hatay'da bütün bölgelerde gördüğümüz en önemli iş zemin sıvılaşması. Nurdağı hattını dolaştığımızda zayıf zeminleri gördük. Bundan alacağımız akıl; 'Tarım ovalarına yapılaşmayacağız' olmalı." ifadelerini kullandı.
DEPREMDEN 25 DAKİKA SONRA YER ALTINDAN SULAR FIŞKIRDI
İskenderun Sahili'nde çekilen bir videoyu gösteren Öztürk, alakasız bir noktadan fışkırdığını ve 2 metre yüksekliğe nasıl çıktı anlattı.
Sıvılaşmış zeminin en güzel örneği olarak niteleyen Öztürk, "04.46'da 25 dakika sonra falan sallanmayla beraber bu görüntü 2 metre yüksekliğe çıkıyor. Uzun süre akıyor bu yarı acı bir su. Eğer bakılırsa bu bölgedeki kamera kayıtlarında bunların kaçını göreceğiz. Basınçla sıkışarak yeryüzüne çıkıyor. 2 metre eninde 1 metre boyunda burası dolgu yeri değil. Bu eski deniz kumu. Bir zamanlar deniz ya da alüvyon bir zemindi. Büyük alanlara yayılmış. Türkiye'de gördüğümüz en büyük sıvılaşma hikayesi." şeklinde konuştu.
ASFALT 60 CM ÇÖKTÜ
Öztürk bölgeden başka bir görüntüde ise ana caddedeki 60 santimetrelik çökmeyi gösterip, "Burası İskenderun Sahili... Sular gidince kumlar kaldı. Her yer kaynamış burada. Asfalt 60 cm çökmüş, yukarıda kanalizasyon bacaları kalmış. Su çıkınca çıktığı alan kadar çöküyor. Kıyı zonu burası tam dolmuştu. Zemin doldurulmuş ve sahile. Yan yatmış bir bina. Bu bölgede çok var. 2 yıllık bir bina olduğu söyleniyor. Yapı sağlam ama zemin değil." diyereK sözlerini noktaladı.
İSKENDERUN'U SU BASMIŞTI
Depremlerden sonra Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükseldiği görülmüştü. Kaydedilen görüntüler İskenderun'da tsunami endişesi oluşturmuştu.
CANLI YAYINDA DENEY YAPTI
Prof. Dr. Öztürk, konunun daha net anlaşılması maksadıyla canlı yayında deney yaparak, 'sıvılaşmış zemin'i anlattı.
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