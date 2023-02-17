Yıkımın ardındaki tehlike: Sıvılaşma! Prof. Dr. Hüseyin Öztürk A Haber'de görüntüleriyle anlattı: "Türkiye'de gördüğümüz en büyük sıvılaşma hikayesi"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 binden fazla kişi de kurtarıldı.

Uzmanlar, depremin bu denli yıkıcı olmasını tarihte örneği olmayan şekilde 9 saat arayla olan sarsıntılara, kalitesiz malzeme kullanılmasına ve alüvyon zemin yapısı nedeniyle gerçekleştiğini vurguluyor.

Depremlerde alüvyon kalınlığının az olduğu alanlarda bina hasarı az iken, alüvyonların kalın olduğu alanlarda yıkım daha olarak karşımıza çıkyıor. Alüvyon kalınlığı deprem etkisini artırıcı yönde etki ediyor ve bu alanlarda yapıların büyük çoğunluğu yıkıldı.